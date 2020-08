PSG â€“ L’oeil de Denir BalbirÂ : Â«Â Paris a ratÃ© sa finale, MbappÃ© et Neymar les premiersÂ Â»

true

Chaque lundi, Denis Balbir décrypte l’actualité de la L1 et du foot français. Notre consultant revient sur la défaite du PSG hier en finale de Ligue des champions.

« Le PSG a raté sa finale, Mbappé et Neymar les premiers. Ce sont les deux joueurs les plus importants de l’équipe et ils sont passés à côté. Les deux ont perdu des face à face avec Neuer, qui a été monstrueux. La frappe de Mbappé était trop molle. Il ne nous a pas habitués à ça. Cela montre qu’il lui reste à acquérir de l’expérience, ce qui est normal à son âge, malgré ses énormes qualités, son statut de champion du monde. Et Neymar, on l’attendait. Il était en forme. On s’enflammait. Mais il n’a rien fait.

« Coman est un crack »

Certains choix de Tuchel interpellent. Quand on voit qu’Icardi qui ne joue pas, avec ce qu’il a coûté, on peut se demander s’il n’y a pas un souci au club. On a poussé Cavani vers la sortie pour miser sur lui et en finale, il reste sur le banc… Le coach du Bayern, lui, a vu juste en titularisant Coman. C’est lui qui offre la victoire contre son club formateur. Il avait à cœur de briller, on l’a senti tout de suite. Et c’est un redoutable feu follet. En France, il est dans l’ombre de Mbappé parce qu’il joue à l’étranger et qu’il est souvent blessé, mais c’est un crack, son palmarès le démontre. Il va vraiment vite. Collectivement, le Bayern était au dessus, avec un Thiago Alcantara au top pour donner le tempo. Toute la formation allemande a été à la hauteur de l’événement. Ça n’a pas été le cas du PSG malgré une bonne première mi-temps. »