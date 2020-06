PSG, LOSC : une légende anglaise est fan d’Idrissa Gueye

true

Ancien partenaire d’Idrissa Gueye à Everton, Wayne Rooney ne tarit pas d’éloges sur le milieu de terrain du PSG.

Idrissa Gana Gueye, le joueur du PSG, passé par le LOSC, est tenu en haute estime par Wayne Rooney, qui l’avait connu à Everton. Dans le Sunday Times, Rooney a loué les qualités du Sénégalais. « Tout le monde parle de ses tacles et de son énergie sur le terrain, mais ce qui m’a surpris, c’est sa qualité avec le ballon, a-t-il confié. Il cherche toujours à jouer vers l’avant et dans les pieds. Après un mois à jouer avec lui, j’ai parlé à des gens de Manchester United afin de leur dire qu’il était assez bon pour eux. Je n’ai pas été surpris quand le PSG l’a signé. »

Transféré à l’été 2019 d’Everton au PSG pour 30 millions d’euros, l’été dernier, Gueye, pour qui un possible retour en Angleterre, du côté de Wolverhampton notamment, avait été évoqué, a soutenu il y a quelques jours qu’il n’avait aucune intention de quitter la capitale : « Dans le monde du foot d’aujourd’hui, on n’est jamais sûr de rien. Mais je suis souvent en contact avec Leonardo, avec le club, et il n’a jamais été question d’un départ ou d’un transfert dans nos discussions. Tout ce qui se dit aujourd’hui, ce sont des fake news ».