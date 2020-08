PSG : Luis Fernandez désigne la plus grosse erreur de Nasser al-Khelaïfi

true

Entraîneur du PSG de 2011 à 2013, Carlo Ancelotti a été viré par Nasser al-Khelaïfi car il n’arrivait pas à faire franchir une étape au club. Luis Fernandez n’a pas digéré.

Alors que le Paris Saint-Germain s’avance vers son quart de finale de Champions League contre l’Atalanta Bergame sans grande certitude, les médias français célèbrent son demi-siècle d’existence. En donnant la parole à des hommes ayant écrit son histoire. Le Journal du Dimanche a ainsi interviewé Luis Fernandez, qui a expliqué pourquoi il avait la dent dure avec le PSG version qataris et quelle avait été la plus grosse erreur de Nasser al-Khelaïfi.

“Depuis l’arrivée des Qataris, certaines situations n’ont peut-être pas été bien gérées : comment a-t-on pu laisser partir Carlo Ancelotti ? Cette saison, toutes les conditions sont réunies pour faire quelque chose de grand. On me reproche d’être critique avec ce club, mais je l’aime trop. Je lui dois ce que je suis. J’ai commis des erreurs, mais je n’ai jamais triché. Je lui suis redevable, et c’est pour ça que je suis revenu plusieurs fois.”

A Thomas Tuchel de donner tort au seul technicien français à avoir remporté une Coupe d’Europe avec un club hexagonal. C’était la Coupe des Coupes, avec Paris, en 1996 (1-0 contre le Rapid de Vienne).