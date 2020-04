PSG : Luis Fernandez explique pourquoi il a allumé Thomas Tuchel

true

En février, Luis Fernandez avait fortement critiqué l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel. Il a expliqué pourquoi ce mercredi dans L’Equipe.

En février, alors que le PSG venait de se faire battre par le Borussia Dortmund en 8es de finale aller de la Champions League, Luis Fernandez avait méchamment taclé Thomas Tuchel. L’Allemand avait été qualifié de pire entraîneur du club depuis l’arrivée des Qataris. Des propos forts que l’ancien capitaine parisien a justifié dans les colonnes de L’Equipe.

« Mes propos sont mal interprétés : il est celui dont j’attends le plus car aucun autre n’a eu autant d’atouts pour battre n’importe qui. Il a Mbappé, Cavani, Icardi, Neymar, Verratti, à une période où Barcelone et le Real sont moins forts. Il doit réussir. Je lui ai reproché le trop grand nombre de blessés au PSG. Et son côté laboratoire, dans ses chamboulements tactiques, que je ne comprends pas toujours. »

« Je sais aussi qu’un entraîneur a besoin d’être soutenu en interne et qu’il ne l’a pas toujours été. Sur le match retour contre Dortmund, à huis clos, il n’y a rien eu à redire. Ça presse, ça attaque et ça défend ensemble. Dans l’attitude et le comportement, ils étaient irréprochables, et le symbole de tout cela a été le but de Bernat. Et puis surtout, j’ai reconnu Neymar comme un leader d’équipe, pas seulement un leader technique.”