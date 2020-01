PSG : Luis Fernandez promet de régler ses comptes pour l’anniversaire du club !

true

Il va être sympa, l’anniversaire du Paris-Saint-Germain ! En cette année 2020, le club de la capitale célèbre son demi-siècle d’existence et Luis Fernandez a promis d’apporter un petit côté épicé aux festivités. Lors d’une interview à Nice Matin, il a ainsi expliqué :

« Quand je vois comment est utilisé le petit Loïc Mbe Soh au PSG. On n’a pas alerté l’entraîneur ? Il le met arrière droit contre Reims pour son premier match en Ligue 1. Il l’a traumatisé. Mais je les laisse aller au bout et je parlerai après. Ce sera bientôt les cinquante ans du PSG et j’aurai des choses à dire. »

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Nommé responsable du centre de formation au début de la saison 2017/18, Fernandez a quitté ses fonctions un an après, en mauvais termes avec sa hiérarchie. Peu de temps après, la direction a validé la suppression de l’équipe réserve et un chamboulement du centre de formation. Décision que Fernandez n’a visiblement pas digéré. L’effet devrait en tout cas être plus fort que l’annonce elle-même car, pour rappel, l’ancien international est salarié de beIN, dont le patron est Nasser al-Khelaïfi. Pas évident de dire du mal du PSG, dirigé par le même homme…