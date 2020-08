PSG : Marquinho dévoile la clé du succès face au Bayern Munich

false

Au cours d’un entretien accordé à PSGTV, le défenseur brésilien Marquinhos est revenu sur la qualification en finale et a dévoilé les clés du succès face au Bayern Munich.

La rage de vaincre de Marquinhos. Auteur du but égalisateur face à l’Atalanta en quart de finale (1-2) puis de l’ouverture du score en demi-finale finale face au RB Leipzig (0-3), le défenseur du Paris SG s’est montré essentiel depuis le début de ce final 8. En défense comme en attaque, le Brésilien se montre impérial et se mue en leader naturel. S’il ne porte pas encore le brassard de capitaine, il devrait lui revenir tout naturellement après le départ de son compatriote Thiago Silva.

Marquer l’histoire du Paris Saint-Germain, c’est son souhait le plus cher. « Cette qualification c’est très beau, on est là pour marquer l’histoire, on a déjà fait un grand pas il en reste un à faire. Ça a été un match incroyable, maitrisé, contrôlé du début à la fin. En plus j’ai pu inscrire le but qui débloque le match. Et maintenant il faut le refaire en finale ! », a-t-il lancé au micro de PSGTV.

En finale se dressera sur leur passage le Bayern Munich, favori annoncé pour le graal. Impressionnant depuis la reprise, le club bavarois est un véritable rouleau compresseur. Nul doute que la défense parisienne sera mise à rude épreuve. C’est d’ailleurs dans ce secteur que se trouve la clé du succès selon Marquinhos. « La défense, c’est notre force aussi cette année. Je pense qu’une équipe doit bien défendre et être costaud derrière pour avoir des bons résultats. On a des grands joueurs en attaque mais on a aussi une défense solide et ça fait vraiment la différence. Parce qu’on sait qu’on va marquer, on connait nos qualités devant, alors si on sait sécuriser nos buts, c’est essentiel et faut garder ça en finale », a-t-il analysé. Rendez-vous ce dimanche pour l’heure de vérité.