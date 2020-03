PSG : Marquinhos montré en exemple en opposition à Neymar et Thiago Silva

true

Contrairement à ses compatriotes du PSG Thiago Silva et Neymar, Marquinhos est resté en France pendant le confinement. Une attitude louable.

Ce samedi, le média brésilien UOL confirme que les dirigeants du PSG souhaitaient que Thiago Silva et Neymar restent en France pendant le confinement. Ce qui leur aurait permis de les suivre au plus près et surtout de les avoir à disposition dès la fin de la suspension des compétitions. Car le risque, maintenant, c’est que les frontières brésiliennes soient fermées à ce moment-là.

Pour le chroniqueur Stéphane Pauwels, les deux joueurs auraient dû prendre exemple sur leur coéquipiers, Marquinhos. Un homme plein de bon sens, comme l’a écrit sur le Belge sur Twitter…

Le bon sens ..à l’image de son comportement sûr et hors du terrain ..👌👍🙏👏 https://t.co/Q3y15JZFIj — Stéphane Pauwels (@StephanePauwels) March 20, 2020

« Les joueurs qui quittent la France par peur de ne pas survivre… On peut considérer cela comme des déserteurs et un abandon de poste. Ils sont avec femme et enfants dans du confort. Perso, cela me choque. Marquinhos, lui, c’est le bon sens, à l’image de son comportement sur et en dehors du terrain. »