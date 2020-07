PSG – Mercato : une recrue phare de Leonardo a aimé faire mal à l’OM

true

Double buteur lors de son premier Clasico, Mauro Icardi, attaquant du PSG, a pris du plaisir à marquer contre le rival marseillais.

Priorité de l’été, le PSG a réglé le dossier Mauro Icardi. Prêté la saison passée par l’Inter Milan, l’avant-centre s’est engagé jusqu’en 2024 avec les pensionnaires du Parc des Princes. Il aura pour tâche de prendre la succession d’Edinson Cavani, parti libre au 30 juin dernier.

Pour sa première saison en France, Mauro Icardi a brillé sous ses nouvelles couleurs (20 buts en 31 rencontres). À 27 ans, l’Argentin aspire à gagner de nombreux titres avec son nouveau club et marquer le plus de buts possibles. La saison passée, pour son premier Clasico face à l’OM (victoire 4-0 du PSG), le natif de Rosario (Argentine) a mis les supporters parisien dans sa poche. Le buteur avait été auteur d’un doublé.

Dans une vidéo intitulée “Ask”, disponible le site officiel du club parisien, Icardi est revenu sur ce moment forcément particulier. « Marquer deux buts lors du premier Classique a été une émotion unique parce que j’aime jouer ces matches-là. Les Classiques sont les matches les plus beaux et les plus importants du championnat. J’ai déjà vécu d’autres classiques. Avoir la possibilité de marquer des buts et de jouer mon premier Classique en France étaient passionnants. »

En fin de propos, le joueur formé au FC Barcelone a tenu à saluer les supporters du PSG pour leur soutien et leur accueil la saison passée. « C’était impressionnant dès le premier instant, a confié Mauro Icardi, lorsque je suis sorti m’échauffer pour la première fois. J’ai été très bien reçu. La vérité est que ça change tout. Il est important pour un joueur de sentir les fans, les cris et les chansons. C’est très impressionnant. »