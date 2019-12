PSG : Mauro Icardi provoque des complexes chez … Wanda Nara

false

Dans un entretien à la presse italienne, Wanda Nara a expliqué avoir de vrais soucis à encaisser la différence d’âge avec son époux Mauro Icardi.

Epouse et agent de Mauro Icardi (PSG), Wanda Nara est une personnalité prisée à la télévision italienne. Chroniqueuse pour l’émission Tiki Taka, prochainement à la présentation de l’émission de télé-réalité Grande Fratello (l’équivalent italien de Big Brother), la belle s’est longuement confié au quotidien « La Repubblica« .

L’occasion pour l’ancien mannequin de parler des complexes qui lui imposent sa relation avec l’attaquant vedette du PSG : « La vérité est que je souffre de la différence d’âge avec Mauro, j’ai sept ans de plus que lui. Je veux être sexy, même sur les réseaux sociaux. Je me cache derrière un personnage », a expliqué la bimbo argentine qui se sent obligé de multiplier les clichés osés sur Instagram pour faire admirer sa plastique toujours superbe.

Confessant vivre une vie très tranquille et normale avec Icardi (« La vérité, c’est que la nuit nous n’allons pas danser »), Wanda Nara a également évoqué sans tabou les problèmes qu’elle rencontre avec son propre père Andrés, qui ne lui a pas pardonné son divorce avec Maxi Lopez et avec qui elle est brouillée depuis sept-huit ans : « Cela a été compliqué pendant des années. Quand j’ai divorcé, j’ai emmené les enfants et je suis retourné travailler en Argentine. Il aurait été important de l’avoir à mes côtés, mais à la place, il était plus proche de mon ex… »