PSG : Mbappé à Paris, ça aurait pu se faire beaucoup plus tôt…

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, aurait pu rejoindre le club de la capitale deux ans avant son arrivée en 2017. Laurent Blanc avait dit non.

Il est devenu, en quelques mois seulement, LA star du football français. Déjà champion du monde avec les Bleus et auréolé de nombreux titres nationaux avec le PSG. Lui, vous l’avez compris, c’est Kylian Mbappé, arrivé au sein du club de la capitale à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco. Dans son édition du jour, le quotidien l’Equipe rapporte une anecdote savoureuse sur Mbappé et sur son choix de rejoindre le PSG.

Ça aurait pu et dû se faire deux ans plus tôt. Alors que le joueur, qui n’était pas titulaire à Monaco, avait déjà des envies d’être titulaire. « Kylian voulait jouer et il a eu peur de se retrouver en concurrence avec Ibrahimovic, Cavani, Di Maria et Lucas. Cela pouvait se comprendre et en effet il n’était pas évident qu’il aurait eu beaucoup de temps de jeu », a ainsi expliqué une source proche du dossier au quotidien sportif.

Alors entraîneur du PSG, Laurent Blanc ne pouvait en effet assurer quoi que ce soit au natif de Bondy. Pas encore…