PSG : Mbappé a subi un dépistage coronavirus, un joueur de L1 confiné !

L’information est révélée par « L’Equipe » et confirme que le PSG n’avance pas des plus sereins dans sa préparation du match face au Borussia Dortmund. Malade depuis lundi et victime d’une angine carabinée selon le premier diagnostic, Kylian Mbappé s’est fait dépister par précaution afin de savoir s’il n’était pas atteint par le coronavirus.

Test négatif pour Mbappé, victime d’une angine

Que les supporters parisiens se rassurent toutefois, ce n’est pas le cas ! En effet,validant la tendance des premiers éléments récoltés par « L’Equipe », « RMC Sport » a annoncé que le test était négatif. Si la présence de Mbappé face au BvB est très incertaine au coup d’envoi, le natif de Bondy pourrait néanmoins être en mesure de jouer quelques minutes.

? Kylian Mbappé a été testé au coronavirus après avoir souffert de maux de gorge ces derniers jours. Le test est négatif, l’attaquant français du PSG n’est pas contaminé. — RMC Sport (@RMCsport) March 10, 2020

A Metz, le club annonce un joueur en quarantaine

Si le test de Mbappé s’est avéré négatif, le FC Metz a annoncé de son côté avoir confiné à son domicile l’un de ses joueurs. L’intéressé – dont l’identité n’est pas connue – n’a encore aucun symptôme mais a été en contact proche avec une personne diagnostiquée ce jour comme atteinte du coronavirus Covid-19. « Le reste de l’effectif continue de s’entraîner, mais l’évolution de la situation sera suivie avec attention et vigilance par le médecin du club, en collaboration étroite avec les autorités sanitaires », explique le club mosellan.