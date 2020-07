PSG : Mbappé a trouvé un bon avocat face à Platini

true

L’automne dernier, Michel Platini a expliqué que Kylian Mbappé jouait un peu trop sur sa vitesse pour faire la différence. Un avis pas du tout partage par Dominique Séverac.

« Je pense qu’à un moment, Kylian va s’apercevoir que la vitesse ne fait pas tout. Mais on a le temps, il a 20 ans, il a encore le temps d’aller très très vite et dans quelques années le corps va se fatiguer et il va essayer de jouer un peu plus au ballon ! » Voilà ce que Michel Platini avait déclaré à l’automne dernier au sujet de l’attaquant du PSG et de l’équipe de France. Un jugement un peu sévère quand on suit les performances du champion du monde à la loupe. Car s’il est effectivement très rapide, le natif de Bondy est aussi un joueur très fin techniquement.

« Il sait tout faire »

Invité sur le plateau de L’Equipe du Soir, le journaliste du Parisien Dominique Séverac a d’ailleurs tenu à rappeler une vérité concernant KM : « Il n’y a pas si longtemps, c’était avant le confinement, Michel Platini a dit de Kylian Mbappé que c’était un joueur extrêmement rapide, il a un peu résumé ses qualités à la vitesse. Mbappé il ne joue pas au ballon ? C’est quoi cette petite musique ? C’est un peu ce qu’on a fait avec Benzema pendant des années, on en a fait un lieutenant de Cristiano Ronaldo sans s’apercevoir que c’était un joueur magnifique. J’aimerais qu’on n’oublie pas quand on parle de Mbappé que c’est un phénomène. Il sait tout faire. C’est l’attaquant moderne par excellence. C’est un des plus grands joueurs de l’histoire du football français avec une palette de dingue ».

Son portrait dans FF a fait parler

Si Séverac est revenu sur le sujet, c’est que France Football a consacré un dossier aux qualités physiques de Mbappé. Ce qu’il fallait retenir en priorité, c’est que le Parisien fait extrêmement attention à son corps, et ce depuis son plus jeune âge. C’est ce qui lui a permis d’atteindre cette plénitude car, comme le rappelait un ancien coéquipier à l’INF, ses tests physiques quand il était enfant étaient loin d’être les meilleurs. Kylian Mbappé a juste beaucoup et mieux travaillé que les autres, ce qui lui a permis d’atteindre un niveau aussi élevé. Et ça, ça devrait forcer l’admiration des plus sceptiques, qu’ils s’appellent Michel Platini ou pas…