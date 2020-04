PSG : Mbappé au Real Madrid, la dernière information capitale

false

Si l’on en croit un média espagnol, Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, aurait confirmé à Zinédine Zidane, le coach du Real Madrid, ses envies d’ailleurs.

Faire attention. A tout. Et notamment à ce que va écrire, dans les prochaines semaines, la presse espagnole, pressée d’envoyer Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, au Real Madrid dans les prochaines semaines. Alors que tout, et son contraire, s’écrit depuis des semaines, le média OK Diario tient pourtant à nous convaincre du rapprochement évident entre le joueur et le club madrilène.

A tel point que Zinédine Zidane aurait récemment téléphoné entretenu au champion du monde 2018 pour prendre des nouvelles et évoquer son avenir. Selon le média, qui visiblement a des informations de première main…, Mbappé aurait confirmé à Zidane qu’il ne prolongerait pas son contrat qui s’achève au mois de juin 2022.

A suivre…