PSG : les tornades Mbappé et Neymar vont ensevelir les fossiles CR7 et Messi !

Unai Emery estime que Kylian Mbappé et Neymar ont l’étoffe pour marquer l’histoire du football et faire ainsi oublier Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi.

L’heure de déconfiner est venue. Certains observateurs commencent à tourner en rond et donner des prédictions plus ou moins farfelues. Ainsi, Unai Emery prend des pincettes mais estime que Kylian Mbappé (21 ans) a la capacité d’égaler Cristiano Ronaldo ou Alfredo Di Stefano s’il venait à signer un jour au Real Madrid.

« C’est évident qu’il a la capacité de marquer l’histoire au Real. Dans quel championnat je lui conseille de jouer? Quand j’étais en France, j’aimais qu’il y soit parce que je pouvais en profiter. Quand j’étais en Angleterre, j’aurais voulu qu’il joue en Premier League. Et si je reviens en Espagne, j’aimerais qu’il y soit », a souligné l’ancien entraîneur du PSG dans les colonnes d’AS. Emery a également dit tout le bien qu’il pensait de Neymar, qu’il voit comme l’héritier de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au sommet du football mondial.

« Neymar, principal candidat au trône de meilleur joueur du monde »

« Cristiano Ronaldo et Lionel Messi restent au sommet du football mondial mais, selon moi, Neymar est le principal candidat au trône de meilleur joueur du monde, a-t-il poursuivi avant de prédire une C1 au PSG. Si le PSG peut gagner la Ligue des champions ? Bien sûr qu’il le peut. Le jour viendra où ils seront couronnés champions d’Europe. Ils ont en plus un président très intelligent et qui a des idées très claires pour le PSG. »