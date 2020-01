PSG : Mbappé, la mise au point musclée sur les 4 Fantastiques

true

Kylian Mbappé (21 ans) ne reste pas muet pendant deux matches consécutifs. Incapable de tromper Benjamin Lecomte dimanche au Parc (3-3), l’attaquant du PSG s’est bien rattrapé hier à Louis II. Le champion du monde a claqué un doublé face à l’AS Monaco, qui n’a pas résisté une deuxième fois à l’appétit des Parisiens (4-1).

L’attaquant du PSG nous a encore gratifiés de son talent sur le rectangle vert mais aussi de ses mises au points dont lui seul a le secret. Cette fois-ci, celle-ci concerne l’appellation des 4 Fantastiques, encore alignés en Principauté, qui commence sérieusement à gonfler Mbappé.

« L’impression qu’on joue à 4 dans une équipe de Five »

« Je pense qu’on parle un peu trop des quatre de devant. J’ai l’impression qu’on joue à quatre dans une équipe de Five, a-t-il pesté au micro de Canal+. On joue à onze. On sait qu’on est de très bons joueurs mais les histoires de quatre fantastiques, tout ça, ce n’est pas notre truc. Nous, on veut aider l’équipe à gagner, on veut gagner des trophées et on laisse les superlatifs pour les gens de dehors. Avec tout ce qui s’est passé dans l’après-match, on voulait vraiment montrer qu’on était une bonne équipe et que même s’il y avait eu de l’intensité dimanche, ça arrive qu’une équipe vienne au Parc et joue bien. On est contents parce qu’avoir des matches de cette intensité, ça nous fait du bien. Ça nous fait que progresser, travailler, donc on est contents de ce match. »