PSG : Mbappé met une claque à Cristiano Ronaldo

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé (21 ans) serait le meilleur attaquant du monde. Loin devant Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin).

Quelqu’un connaît-il l’indice Wallabies ? Réputé dans le football, ce dernier utilise « un algorithme basé sur les performances individuelles du joueur et le niveau de l’équipe de ce dernier, de manière la plus objective possible » afin d’établir un classement des meilleurs attaquants du monde.

Le quotidien espagnol AS s’en est ainsi fait le relais ce week-end. Et selon cet indice, Kylian Mbappé serait le meilleur 9 du monde ! L’attaquant du PSG (21 ans) devance Robert Levandowski (Bayern Munich, 31 ans) et son idole de jeunesse Cristiano Ronaldo (Juventus Turin, 35 ans).

À noter que le champion du monde est le seul joueur du PSG dans un top 10 marqué par l’absence de Lionel Messi. Pas d’inquiétude ni de bug à signaler : l’attaquant argentin du FC Barcelone n’est pas considéré par l’indice Wallabies comme un avant-centre pur mais plutôt comme un joueur de couloir.

Le Top 10 des meilleurs 9 du monde :

Kylian Mbappé

2. Robert Levandowski

3. Cristiano Ronaldo

4. Timo Werner

5. Ciro Immobile

6. Luis Suarez

7. Josip Ilicic

8. Duván Zapata

9. Karim Benzema

10. Sergio Aguero