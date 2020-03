PSG : Mbappé n’est plus le chouchou n°1… du Journal de Mickey

true

Personnalité préférée des lecteurs du journal de Mickey en 2019, Kylian Mbappé a perdu de sa superbe en 2020.

Apprécié des petits et des grands, Kylian Mbappé (PSG, 21 ans) a quand même perdu un peu de son aura cette saison. S’il paraît toujours aussi sympa et spontané en interview, le natif de Bondy ne fait plus autant mouche auprès de son très jeune public. Notamment chez les lecteurs du… « Journal de Mickey ».

Deux places de moins pour la star du PSG

Dans sa dernière édition, le média de référence des 7-14 ans a publié son classement des personnalités préférées pour 2020 et Kylian Mbappé, qui était le n°1 en 2019, a perdu deux places cette année. Le Champion du Monde est désormais devancé par les rappeurs Soprano (1er) et Bigflo et Oli (2e).

Si sa cote est un peu tombée, Mbappé suit surtout la tendance générale des footballeurs de l’équipe de France dans ce classement. Désormais sixième, Antoine Griezmann perd une place au profit de la chanteuse belge Angèle (4e) et de l’acteur Omar Sy (5e). Douzième, Paul Pogba perd deux places. Quant à Ngolo Kanté (2e), Benjamin Pavard (7e), Hugo Lloris (8e) et Samuel Umtiti (9e), tous dans le Top 10 en 2019, ils ne figurent désormais plus dans le classement. En revanche, les coachs français Zinédine Zidane (22e) et Didier Deschamps (28e) progressent respectivement de 4 et 1 place(s).