PSG : Mbappé victime d’une gigantesque tentative d’escroquerie

true

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé (21 ans) a été récemment été victime d’une tentative d’escroquerie et a saisi la justice pour défendre ses intérêts.

Rien n’arrête les truands, pas même le coronavirus. Dans son édition du jour, L’Équipe explique que Kylian Mbappé (PSG, 21 ans) a été victime d’une escroquerie à grande échelle. « Le dernier investissement de Kylian Mbappé a mis les experts sous pression et a effrayé les grandes banques », prétend ainsi un article publié au début du mois de mars sur internet et qui s’affiche sur des sites pour vanter les mérites d’un nouveau placement miracle dans les cryptomonnaies.

On apprend aussi que le crack du PSG a fait une apparition récente dans l’émission Touche pas à mon poste au cours de laquelle il a dévoilé « une nouvelle possibilité de richesse qui peut transformer n’importe qui en millionnaire en l’espace de trois ou quatre mois », avant « d’exhorter tout le monde en France à saisir cette opportunité extraordinaire avant que les grandes banques ne la suppriment définitivement. »

L’Equipe convierte a Messi en el Che Guevarahttps://t.co/aaPf3cbE8e pic.twitter.com/ZhLifuUr2z — Mundo Deportivo (desde 🏠) (@mundodeportivo) March 30, 2020

Même l’intéressé est cité : « Je suis vraiment content d’avoir tenté l’expérience parce que c’est le moyen le plus rapide et le plus facile de gagner beaucoup d’argent, certifie encore le numéro 10 de l’équipe de France. Je parle de dizaines de milliers d’euros par jour sur pilote automatique. C’est vraiment une méthode incroyable pour devenir riche presque instantanément. » Sauf que le champion du monde n’a pas participé à cette fameuse émission de télé pour y révéler son prétendu nouveau secret de richesse. Et encore moins donné d’interview ni prêté son image. En guise de contre-attaque, l’attaquant du PSG aurait surtout récemment saisi la justice pour défendre ses intérêts et faire respecter ses droits.