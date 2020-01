PSG – Mercato : 20 M€ sépareraient Cavani d’un transfert à l’Atlético Madrid !

true

Selon le toujours bien informé Marca, le Paris Saint-Germain ne serait plus fermé à un départ d’Edinson Cavani. Désormais, ce ne serait plus qu’une question d’indemnité entre les champions de France et l’Atlético Madrid, qui tient absolument à faire venir l’Uruguayen cet hiver.

Le quotidien basé à Madrid explique que les Colchoneros n’offrent que 10 M€ pour le Matador, ce qui est déjà une somme conséquente pour un joueur en fin de contrat dans six mois. Mais le PSG, conscient qu’il a tout à gagner dans cette histoire, que Cavani reste ou parte, réclame 30 M€.

Le dirigeant de l’Atlético Gil Marin a profité d’une réunion de l’ECA hier à Paris pour parler pendant une demi-heure avec Nasser al-Khelaïfi. C’est le Qatari qui lui a communiqué ce montant, qui permettrait de faire passer la pilule aux supporters parisiens, même si le PSG n’est pas spécialement favorable à un départ de son meilleur historique pour un possible adversaire en Champions League s’il franchit l’obstacle Dortmund.