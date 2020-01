PSG – Mercato : Adil Aouchiche veut s’imposer au PSG

false

Depuis quelques semaines, la tendance est à un départ de plusieurs jeunes joueurs talentueux du centre de formation du PSG. C’est notamment le cas de Tanguy Kouassi (17 ans), lancé par Thomas Tuchel en Ligue 1 et en Ligue des Champions, mais qui pourrait bien faire ses valises et signer son premier contrat professionnel avec le RB Leipzig en Bundesliga.

De son côté, Adil Aouchiche semble déterminé à montrer de quoi il est capable au sein de l’effectif professionnel de son club formateur. A 17 ans, il est considéré comme l’un des meilleurs jeunes formés au PSG, mais n’a toujours pas signé de contrat professionnel. Dans un entretien accordé au Parisien, le titi parisien révèle ses objectifs tout en étant conscient de la difficulté de s’imposer au PSG.

Le milieu de terrain de 17 ans est très ambitieux https://t.co/5LCsa6pv5X — RMC Sport (@RMCsport) January 3, 2020



« Oui, même si on ne sait jamais ce que l’avenir réserve. Mais pour l’instant, j’ai envie de tout gagner avec le PSG. Je sais que c’est possible. Presnel Kimpembe, qui a percé au PSG et joue en équipe de France, en est l’exemple. À moi de suivre ses traces. Rester dans le groupe pro, entrer en cours de jeu, et même débuter certains matches. Du temps de jeu, j’en veux même si c’est compliqué », affirme celui qui n’a connuqu’une seule apparition en Ligue 1.