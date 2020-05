PSG – Mercato : al-Khelaifi s’interpose entre Mbappé et le Real Madrid

true

Le Ballon d’Or 2006 sait que le Real Madrid veut recruter Kylian Mbappé mais il a conscience que le PSG ne le laissera pas partir facilement.

Ancien du Real Madrid, Fabio Cannavaro verrait bien Kylian Mbappé devenir Merengue dans un avenir proche. Mais le Ballon d’Or 2006, interrogé par AS, rappelle que le Paris Saint-Germain a les moyens de ses ambitions et que, pour bien connaître Nasser al-Khelaïfi, il sait que ce dernier se battra bec et ongles pour retenir son joyau.