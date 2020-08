PSG – Mercato : Alaba, Alcantara…ça s’agiterait en coulisses

true

Selon deux médias allemands, David Alaba et Thiago Alcantara (Bayern Munich) seraient dans les petits papiers de Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG.

En dépit de la crise du Covid-19, des joueurs touchés, des stades vides et de compétitions tronquées, le football a repris ses droits. Et notamment le mercato estival avec ses inévitables rumeurs envoyant les meilleurs joueurs du monde aux quatre coins de l’Europe. Le PSG, bien entendu, n’y échappe pas, faisant même ce matin l’actualité en…Allemagne.

En effet, et selon les informations de deux médias (Sport Bild et le Bendzeitung München), Thomas Tuchel, l’entraîneur parisien, aurait ciblé, pour cet été ou le prochain, deux éléments du Bayern Munich. Premier d’entre-eux, le polyvalent David Alaba, qui n’a toujours pas prolongé à un an du terme de son contrat. Le défenseur autrichien s’est attaché les services du très influent agent Pini Zahavi pour gérer son avenir. Et si l’on se fie à Bild, il pourrait s’inscrire à Paris. Tuchel en ferait une priorité, notamment pour succéder à Thiago Silva en défense centrale.

Autre élément du Bayern Munich évoqué au PSG : Thiago Alcantara. Ce dernier n’a pas souhaité prolonger en Bavière et se voit donc offrir la possibilité de changer d’air. Selon le Bendzeitung München, le club de la capitale aurait les faveurs du joueur et ce pour une raison simple : il rêverait d’évoluer aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé. Pas sûr, toutefois, que la priorité de Tuchel soit à l’heure actuelle un milieu de terrain.