PSG – Mercato : Aouchiche, Kouassi… La mise au point de Thomas Tuchel

true

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, est revenu ce matin en conférence de presse sur les départs de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche.

Durant plusieurs jours, alors que les dossiers de Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi trainaient en longueur, personne ne l’avait entendu. Lui, c’est Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, qui, aujourd’hui et en conférence de presse, est revenu sur les départs des deux pépites du club. Si Aouchiche n’a pas encore indiqué sa destination (l’ASSE serait bien placée en France), Tanguy Kouassi, lui, va rejoindre la Bundesliga et le Bayern Munich.

« Ce n’est pas la même situation. Je regrette toujours si on perd des joueurs. J’aime beaucoup travailler avec des joueurs jeunes, des joueurs de l’académie. Tanguy, ce n’est pas un secret que je l’aime beaucoup. Il a joué contre Dortmund, le match le plus important, sans contrat pro, à 17 ans. Il méritait la confiance. Il avait un grand futur dans ce club. Il le sait, ce n’était pas le moment pour quitter le club. Pas du tout. On avait confiance, il avait des minutes.

« Pour Adil, c’était très difficile de combattre pour une place au milieu de terrain. »

C’était possible pour lui de jouer en 6 et défenseur central. C’était un joueur clé. Je ne peux pas comprendre. Je suis triste. C’est comme ça. Pour Adil, c’était très difficile de combattre pour une place au milieu de terrain. Pour lui, je peux comprendre s’il veut essayer de trouver plus de minutes dans un autre club. Mais je regrette. Il a beaucoup de talent. »