PSG – Mercato : Aouchiche, Kouassi… Leonardo tire les leçons

true

Après avoir perdu Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, le PSG vient de se blinder pour un autre de ses jeunes talents, El Chadaille Bitshiabu, prolongé jusqu’en 2023.

Après les départs au Bayern Munich de Tanguy Kouassi, et d’Adil Aouchiche à l’ASSE, le PSG semble avoir décidé de se protéger davantage pour éviter un nouvel exode de ses jeunes talents. La semaine dernière, Djeidi Gassama, un attaquant de 16 ans, et Édouard Michut, un milieu de terrain de 17 ans, avaient signé un premier contrat professionnel.

Et ce lundi, le club de la capitale annonce la prolongation d’El Chadaille Bitshiabu. Le défenseur central de 15 ans (et 1,95 m!) a paraphé un contrat aspirant qui le lie à son club formateur jusqu’en 2023. Le Franco-Congolais devrait signer un premier contrat pro l’été prochain, où au plus tard en 2022.