PSG – Mercato : Beckham finalement hors course pour Cavani

Alors qu’Edinson Cavani tente tout ce qui est en son pouvoir pour quitter le Paris Saint-Germain cet hiver, en tentant notamment d’appeler son président, Nasser al-Khelaifi, il est d’ores et déjà acquis qu’il n’ira pas à l’Inter de Miami. Que ce soit d’ici deux jours ou en juin prochain.

En effet, Le Parisien nous apprend que, en dépit de ce qui avait été annoncé dans un premier temps, le club de David Beckham n’aurait pas les moyens de s’offrir les services du Matador. Même en économisant l’indemnité de transfert en juin prochain.

Le quotidien rappelle que Cavani touche un peu plus d’un million d’euros par mois brut au PSG et que le club floridien ne peut pas s’aligner sur une telle somme pour la simple et bonne raison que la MLS plafonne les salaires. Pour justement éviter ce qui se passe en France, avec un club aux ressources illimitées et dix-neuf pauvres. Bref, l’Atlético Madrid est plus seul que jamais sur le dossier Cavani. Pas sûr pour autant qu’il finisse par empocher la mise…