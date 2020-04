PSG – Mercato : Cavani a entamé les discussions avec son futur club !

Le PSG a d’autres chats à fouetter qu’Edinson Cavani. Comme Nasser Al-Khelaïfi l’a martelé mardi soir, il entend aller au bout de la Ligue des champions, où son équipe fait partie des quarts de finaliste. Le président du PSG envisage même une solution de repli hors de la France pour mener à bien son projet.

Le mercato ainsi que les discussions avec les actuels joueurs de son effectif passent donc pour l’instant au second plan de ses priorités. Cavani (33 ans) l’a bien compris. Si une prolongation est toujours possible, il semblerait que l’attaquant uruguayen assure déjà ses arrières.

Selon Nicolo Schira, « El Matador » a ainsi déjà repris les pourparlers avec les dirigeants de l’Atlético Madrid, qui lui ont déjà fait miroiter un contrat de trois ans dans le but de remplacer Diego Costa sur le moyen terme. Pour rappel, l’ancien goleador du Napoli sera libre cet été. Il avait eu des discussions très poussées avec les Colchoneros cet hiver avant d’être finalement retenu par le PSG pour terminer la saison. L’idée a tourné court.

