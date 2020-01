PSG – Mercato : Cavani à l’Atlético, officiel ce week-end ?

true

La Une de Marca ce samedi ne laisse pas de place au doute : Edinson Cavani va s’engager avec l’Atlético Madrid. Les Colchoneros sont décidés à faire un effort financier supplémentaire pour convaincre le PSG de céder son attaquant uruguayen. L’entraîneur, Diego Simeone, l’a érigé en priorité absolue.

« Cavani au secours du Cholo », peut-on lire sur la Une du quotidien le plus lu d’Espagne. « L’Atlético prépare l’offensive finale », est-il écrit par ailleurs. Dans les pages intérieures, les journalistes assurent que le représentant du deuxième club de Madrid, Gil Marin, est en contacts permanents avec Leonardo et qu’une issue positive est attendue dans le week-end.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Si la presse espagnole est dans le vrai, il se pourrait donc qu’Edinson Cavani ne soit plus parisien lundi, lui qui est arrivé dans la capitale en provenance de Naples en 2013. Et qui est devenu, en l’espace de six saisons et demi, l’idole des supporters ainsi que le meilleur buteur historique du club.