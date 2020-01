PSG – Mercato : Cavani poussé vers la sortie par Mbappé et Neymar ?

true

Tout ça pour ça. Après moult rebondissements, Edinson Cavani va finalement rester au PSG jusqu’à la fin de son contrat en juin prochain. Le meilleur buteur de l’histoire du club (198) partira donc libre et va tenter de se relancer après une première partie de saison quasi-blanche.

Icardi poussé dans ses retranchements

Une fois débarrassé de ses problèmes au pubis et à 100%, l’attaquant uruguayen (32 ans) pourrait être un recours intéressant pour Thomas Tuchel. D’abord pour booster la concurrence avec Mauro Icardi, qui a bouclé à Pau son cinquième match sans marquer (2-0). Voir un Cavani revenir en forme le pousserait à donner plus. Par son activité au pressing et ses courses en profondeur, le « Matador » dispose d’un profil rare et utile dans le nouveau 4-4-2 du PSG.

Le jeu combiné de Cavani interroge

Pour autant, voir Cavani entrer dans les circuits de passe de Kylian Mbappé et Neymar n’est pas gagné d’avance. Les deux hommes l’auraient déjà fait remarquer en interne. « Cavani ne dispose pas des qualités techniques d’Icardi dans le jeu combiné, et le duo Mbappé-Neymar n’a pas manqué de le constater et de l’indiquer en privé ces derniers mois, explique L’Équipe ce vendredi. Si sur le papier, Cavani a des atouts, une inversion de la hiérarchie actuelle reste, à court terme, improbable. »