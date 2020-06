PSG – Mercato : Cavani voit un club prestigieux lui claquer la porte au nez

true

Lassé par les exigences financières du Matador et son entourage, le club madrilène aurait renoncé à recruter l’ancien joueur du PSG.

Ce mardi, la presse espagnole n’en a que pour le choc entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, dont le coup d’envoi sera donné à 22h. D’un côté des Catalans au bord de la crise de nerfs puisque les relations entre les joueurs et Quique Sétien sont glaciales, de l’autre des Colchoneros qui ont pris 13 points sur 15 depuis la reprise.

Mais l’actualité de l’Atlético ne se résume pas qu’au terrain. Dans la coulisse, ça s’active aussi, et pas forcément dans le sens souhaité par Edinson Cavani. En effet, cela fait plusieurs mois que l’Uruguayen a décidé d’aller au bout de son contrat avec le PSG pour mieux rejoindre le deuxième club madrilène. Il a même pris le risque de froisser les supporters parisiens en refusant de prolonger de deux mois pour aller au bout de l’aventure en Champions League.

Seulement, il semblerait que l’Atlético ait décidé de ne pas donner suite à la piste Cavani ! Selon AS, les dirigeants colchoneros auraient été refroidis par ses exigences financières mais surtout par son entourage. « La situation de l’affaire Cavani me semble être une honte, celle de certains joueurs, leurs représentants et leurs familles », a déclaré le président de l’Atlético, Enrique Cerezo, devant les médias. Du coup, l’Atlético lorgnerait désormais Arkadiusz Milik (Napoli). Cavani va devoir revoir ses exigences à la baisse ou se chercher un nouveau point de chute…