PSG – Mercato : ce club anglais qui a tenté de réunir Cavani et Ibrahimovic

true

Le président de Leeds, pensionnaire de Deuxième division anglaise, a songé à réunir Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic, anciens partenaires au PSG.

Propriétaire de Leeds United, Andrea Radrizzani a fait une révélation choc lors d’un échange avec le journaliste Gianluca Di Marzio sur Instagram : il a envisagé de convaincre Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic de le rejoindre dans le Yorkshire. Mais il a rapidement renoncé à cette idée, histoire de ne pas froisser son entraîneur, un certain Marcelo Bielsa, qui aime peu qu’on lui impose des joueurs…

« Cavani ? Le président (du PSG) m’avait donné l’autorisation de vérifier l’intérêt avec le frère du joueur. Cependant, la négociation n’a jamais décollé. J’ai parlé plus concrètement avec Zlatan en revanche… Il aurait pu nous donner un coup de boost décisif, mais il a décidé d’aller à Milan. Il a été très honnête et transparent avec moi. Est-ce que je vais retenter ma chance avec lui pour l’année prochaine ? Cela dépend. »

🔛🗓️📺 #PSGWatchParty Au programme ce soir, une rencontre riche en buts ! ⚽️ #ESTACPSG 🔜🍿 ⌚️ 21h

📲Nos comptes 🇫🇷Twitter & YouTube,🇬🇧🇺🇸 Facebook & Twitch — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 25, 2020

« Nous devrons être rationnels et cohérents avec la stratégie de l’entraîneur et de l’équipe. Je n’ai même pas discuté des idées Cavani et Ibra avec Bielsa par exemple, parce que nous n’avions pas assez avancé pour en discuter ensemble. Bielsa travaille avec une équipe de 12 scouts, ils ont « leurs » joueurs sur tous les marchés et nous en discutons. Chaque joueur recruté est un mélange entre ceux de leur liste et les opportunités du marché. Nous connaissons toujours le type de joueur que Bielsa veut dans chaque rôle et notre directeur sportif est en contact permanent avec lui. »