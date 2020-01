PSG – Mercato : ce qui cloche dans le deal Kurzawa – De Sciglio

true

Le PSG et la Juventus Turin ont toujours autant de mal à se mettre d’accord au sujet de l’échange entre Layvin Kurzawa (27 ans) et Mattia De Sciglio (27 ans).

Layvin Kurzawa aurait déjà vidé son casier au PSG. Le latéral gauche serait comme un petit fou à l’idée de rejoindre Adrien Rabiot dans les rangs de la Juventus Turin cet hiver. Du côté de la Vieille Dame, on avait validé cette idée mais on commencerait à se poser quelques questions à son sujet.

De Sciglio vaut plus que Kurzawa

Selon Le Parisien, la Juve estime que la valeur de Mattia De Sciglio est supérieure à celle du joueur du PSG, notamment parce que son contrat expire en 2022, et non dans six mois comme c’est le cas de l’ancien Monégasque. Les deux clubs vont donc devoir se mettre d’accord sur la somme que les dirigeants du PSG vont débourser, ce qui n’est pas encore le cas actuellement.

De Sciglio peut jouer des deux côtés, pas Kurzawa

L’autre problème dans les négociations est révélé ce mardi par La Gazzetta dello Sport. La Juve, toujours elle, se demande si cet échange en vaut vraiment la peine. De Sciglio, apprécié par le club et le vestiaire bianconero, a l’avantage de pouvoir évoluer sur les deux côtés de la défense (contrairement à Kurzawa). L’affaire reste dans les tuyaux, mais il ne reste que trois jours pour trouver un terrain d’entente.