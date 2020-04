PSG – Mercato : confiné au Brésil, Thiago Silva négocierait son départ !

true

En fin de contrat au 30 juin et fatigué d’attendre une offre du PSG, Thiago Silva aurait profité de son retour au pays pour discuter avec Fluminense.

A l’instar de plusieurs joueurs étrangers évoluant en Ligue 1, Thiago Silva a fait le choix de fuir l’Hexagone et de se réfugier dans son pays pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19. Une posture discutable qui a fait couler beaucoup d’encre et obligé « O Monstro » et son épouse à prendre la parole sur les réseaux sociaux.

Le deal serait proche d’aboutir selon Gilles Favard

S’il continue de s’entretenir physiquement au Brésil, afin de préparer une « hypothétique » fin de saison, Silva penserait aussi à son avenir en parallèle. C’est en tout cas ce qu’affirme le consultant de L’Equipe Gilles Favard, qui assure que le défenseur de 35 ans serait tout proche d’un accord avec son club de cœur du FC Fluminense pour un retour.

Rappelons qu’il y a quelques heures de ça, Thiago Silva parlait du « Flu » dans un échange vidéo sur les réseaux sociaux. « Dans l’un des moments les plus difficiles de ma vie, Fluminense m’a ouvert les portes. Je suis très reconnaissant. Et cette gratitude est au-dessus de tout. Je pense que oui, je ne sais pas quand, mais je pense à rentrer et porter à nouveau ce maillot », a-t-il glissé. Le terrain est bel et bien préparé…