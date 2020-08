PSG – Mercato : Cristiano Ronaldo a été à deux doigts de rejoindre Neymar et Mbappé !

true

Lassé de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a sérieusement envisagé un transfert au PSG en octobre dernier. Mais la crise du Covid-19 a tout changé.

Souvent contrarié par Maurizio Sarri ou la relative faiblesse de son équipe, Cristiano Ronaldo a régulièrement été annoncé sur le départ à la Juventus Turin. Mais, samedi soir, après la remise du trophée de champion d’Italie, le Portugais a mis un terme aux rumeurs en publiant un message sur les réseaux sociaux : « Heureux de remporter les deux derniers des neuf titres consécutifs de Serie A de la Juventus ! Cela semble facile mais ce n’est pas le cas ! C’est parti pour mon troisième ».

CR7 va donc rester chez la Vieille Dame. Mais France Football assure dans son édition du jour qu’il a été à deux doigts de s’engager avec le PSG à l’automne ! Un soir d’octobre 2019, il aurait en effet ouvertement envisagé de signer à Paris. « Le Portugais rêva à voix haute d’un Parc des Princes rempli de ses compatriotes, très nombreux en Île-de-France. Il rêva d’une association avec Neymar, dont il est proche, ou Mbappé, qu’il adore. Si Nasser al-Khelaïfi avait été dans la salle, il n’aurait eu qu’une feuille à lui tendre pour en faire un joueur du PSG. »

“Dans l’entourage très proche du joueur, on estimait récemment comme «très probables» les chances de départ de CR7 avant le confinement.” Mais la crise du Covid-19 est passée par là, plombant les finances parisiennes. Et c’est ainsi que Cristiano Ronaldo, grand rêve des Qataris depuis le début de leur aventure dans la capitale, ne portera sans doute jamais le maillot bleu et rouge !