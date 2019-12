PSG – Mercato : Cristiano Ronaldo, remplaçant surprise de Neymar l’été prochain ?

true

Les bruits de la presse espagnole ces derniers jours sont venus relancer le dossier. Neymar n’a pas perdu l’idée de quitter le PSG pour rejoindre le FC Barcelone la saison prochaine. Avec un an de plus pour préparer son coup, la transaction a plus de chances d’aboutir.

Le club de la capitale, de son côté, a également l’occasion d’anticiper un départ qui serait forcément important avec une arrivée ronflante. Et le site espagnol Diario Gol annonce un possible remplaçant qui créerait un véritable tsunami : Cristiano Ronaldo !

D’après le site espagnol, qui n’a pas toujours brillé par la qualité de ses informations, Cristiano Ronaldo réfléchirait à une dernière aventure deux ans après son arrivée à la Juventus Turin. Le PSG serait donc une possibilité pour pallier un départ de Neymar, voire de Kylian Mbappé. Manchester United et le Sporting, ses deux anciens clubs, sont également évoqués. Une information à prendre néanmoins avec beaucoup de pincettes vu l’importance de CR7 au sein du club turinois.