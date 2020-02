PSG – Mercato : Daniel Riolo acte les départs de Mbappé et Neymar

true

Le PSG aime jouer à se faire peur. En trois matches, dont deux en Ligue 1, il vient d’encaisser neuf buts. Hier, les Girondins de Bordeaux en ont passé pas moins de trois à Sergio Rico, qui a raté son match. Pour une équipe qui doit encore se qualifier en quarts de finale de la Ligue des champions, il va falloir resserrer les boulons.

« Kombouare, Gino, Rai, c’était la rage de vaincre. Silva, Mbappé, Neymar, la peur de gagner ? Portez vos couilles ». Ambiance au parc pour ce #PSGFCGB pic.twitter.com/POhBNtBAq5 — Constant Wicherek (@Stickwic) February 23, 2020

Le plus tôt sera le mieux car Paulo Sousa semble avoir trouvé la recette pour déstabiliser une équipe qui doute. Dans ses rangs, Neymar et Kylian Mbappé ne dépareillent pas, eux qui sont apparus décevants après la claque de Dortmund.

« OK, vous voulez partir, vous allez partir »

« Neymar et Mbappé sont dans un match parallèle. Je veux bien qu’ils poursuivent des intérêts individuels, mais on a envie de leur dire : ‘Vous n’avez pas envie de vous qualifier en Ligue des champions les mecs, de bosser pour un bel objectif ?’. OK, vous voulez partir, vous allez partir, vous n’avez plus envie d’être là, vous ne pensez qu’à votre gueule, a fustigé Daniel Riolo au micro de RMC Sport. Vous attendez le dernier jour pour être bons ? Ils ont été nuls cette semaine, ils attendent le 11 mars ? Tuchel ne peut plus sortir Neymar ou Mbappé, sinon c’est un scandale. Tu joues avec Sarabia et Draxler contre Bordeaux, le PSG est meilleur Neymar n’est pas gros, il est bouffi. »