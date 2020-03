PSG – Mercato : deux indésirables parisiens réunis la saison prochaine ?

true

Un journaliste italien est catégorique : Naples tenterait la saison prochaine de recruter Meunier et Kurzawa, les joueurs du PSG.

Bien difficile de savoir à quoi ressemblera le mercato du PSG cet été. En cause, cette fois, les conséquences économiques qui pèseront sans doute sur beaucoup de clubs en raison de l’épidémie du coronavirus. Dans ces conditions, on peut (toujours) se demander si certains joueurs, actuellement en fin de contrat, se verront proposer un nouveau bail par la direction.

C’est le cas de Thomas Meunier, l’international belge, et de Layvin Kurzawa . Et si l’on en croit un journaliste italien, Paolo Paganni, repris par foot01, les deux compères de la défense pourraient se retrouver en Serie A la saison prochaine. Au Napoli, en l’occurrence.

« Ses caractéristiques techniques plaisent beaucoup en interne »

« Naples travaille actuellement sur le recrutement d’un latéral droit et d’un latéral gauche pour la saison prochaine. Depuis un certain temps, Thomas Meunier intéresse les dirigeants de Naples. La situation contractuelle du joueur et ses caractéristiques techniques plaisent beaucoup en interne. Par ailleurs, un autre joueur du PSG est dans le collimateur de Naples, il s’agit de Layvin Kurzawa. »