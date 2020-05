PSG – Mercato : deuxième essai de Leonardo pour faire baisser la note d’Icardi

true

Le directeur sportif parisien proposerait désormais un échange pur et simple à l’Inter Milan pour son attaquant Mauro Icardi.

En dépit d’une deuxième partie de saison très décevante, Mauro Icardi semble bien parti pour être transféré définitivement au PSG. Peut-être pour être inclus dans un méga échange ensuite avec la Juventus Turin. Ou bien pour tenter de combler le vide que laissera le départ d’Edinson Cavani.

Mais Paris est confronté à un problème : signer un chèque de 70 M€ alors que ses finances ont été mises à mal par la crise sanitaire. Son directeur sportif, Leonardo, tente de faire baisser la note en incluant un joueur. Il a ainsi proposé Julian Draxler plus 40 M€, en vain.

Mais le Brésilien a de la suite dans les idées. Selon La Gazzetta dello Sport, il proposerait désormais un échange pur et simple : Icardi contre Draxler et Leandro Paredes. Soit deux joueurs qui lui ont coûté plus de 80 M€ mais qui valent désormais beaucoup moins vu leurs faibles performances, surtout l’Allemand. D’ailleurs, l’Inter aurait déjà fait savoir ne pas être intéressé par ce dernier…