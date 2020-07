PSG – Mercato : du nouveau dans le dossier Edinson Cavani

true

Edinson Cavani n’a toujours pas signé dans un club lors de ce mercato. L’agent de l’ancien attaquant du PSG se trouve à Lisbonne et discute avec Benfica.

Plus les jours passent et moins on connaît l’avenir de l’ancien attaquant du PSG, Edinson Cavani. Paradoxal, tout de même, pour un tel attaquant, si confirmé, qui semble pourtant avoir du mal à effectuer un choix alors qu’un dernier contrat se présente à lui. En dépit de diverses rumeurs, et de dizaines de clubs évoqués depuis des semaines, El Matador pourrait bel et bien finir au Portugal.

Walter Guglielmone, son agent, est depuis mardi dernier à Lisbonne afin de discuter avec les dirigeants du Benfica. Une énième réunion aurait eu lieu samedi. Si l’on se fie à une information du média uruguayen, Subrayado, le souci demeure sur les années que souhaite Cavani. Ni une, ni deux, mais trois. Avec un salaire sans doute élevé.

Les discussions devraient se poursuivre quelques jours encore.