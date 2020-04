PSG – Mercato : du nouveau dans le dossier Mbappé

false

Le média américain, ESPN, l’affirme : le PSG a érigé en priorité le prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Et se montrerait confiant sur le dossier.

Confinement oblige, certains dossiers chauds du PSG ont logiquement été mis de côté. Et celui qui concerne Kylian Mbappé n’est pas le moins important aux yeux des dirigeants parisiens, pressés de prolonger leur star afin qu’il incarne à la perfection le projet d’avenir de Leonardo.

Problème, le Real Madrid est aux aguets et a bien conscience qu’il se doit d’agir vite, avant que Mbappé paraphe un nouveau contrat. Lié au PSG jusqu’en 2002, Mbappé, et le conditionnel est de rigueur, n’aurait pourtant pas l’intention de s’engager davantage. C’est du moins ce qu’affirmait récemment le consultant de RMC, Jérôme Rothen.

Leonardo serait confiant

Pourtant, et si l’on en croit ESPN, la priorité du PSG est bel et bien de conserver son attaquant champion du monde le plus longtemps possible. Leonardo serait personnellement en charge du dossier et, toujours selon le média, serait même assez confiant quant à son issue. Les négociations reprendront quoi qu’il advienne après le 11 mai, une fois le confinement terminé.