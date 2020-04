PSG – Mercato : Edinson Cavani aurait tranché pour son futur club

true

Edinson Cavani, l’attaquant du PSG, aurait tranché quant à son avenir. Qui pourrait donc s’inscrire du côté de l’Atletico Madrid.

Attention, cela pourrait être une rumeur de plus. Dont le Mercato raffole et qui viendrait se rajouter au sein du colossal dossier Edinson Cavani, l’attaquant du PSG. Depuis plusieurs jours, El Matador est annoncé dans de nombreux clubs. A Boca Juniors, en Argentine, à l’Atletico Madrid, en Espagne, ainsi, pour tout arranger, qu’en Italie ou en Angleterre.

Mais ce soir, et le média UOL Esporte, on nous annonce que Cavani serait décidé quant à son avenir : l’Atletico Madrid. La raison ? La confiance qu’accorde El Matador à Diego Simeone, l’entraîneur des Colchoneros. UOL qui précise tout de même que la durée du contrat, et le salaire du joueur, n’ont pas encore été discutés entre les différentes parties.

Pour rappel, Cavani avait failli rejoindre le club espagnol lors du dernier Mercato d’hiver.