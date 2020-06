PSG – Mercato : Edinson Cavani bientôt remercié ?

false

Après Thiago Silva, qui ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine, une annonce similaire au sujet d’Edinson Cavani pourrait bientôt être faite.

C’est LA grande nouvelle du jour au PSG. Tombée hier, et sans qu’elle ne constitue une grande surprise. Thiago Silva, arrivé en fin de contrat, ne sera plus un joueur parisien la saison prochaine. Et ce après huit ans de bons et loyaux services. Si le Brésilien, qui espérait tant poursuivre dans la capitale, s’est fait une raison, la presse sportive française, ce mardi, lui rend hommage au travers de Unes et d’articles dédiés.

C’es d’ailleurs le cas de l’Equipe qui n’hésite pas à aller plus loin au sujet du mercato, expliquant qu’Edinson Cavani, l’attaquant uruguayen, pourrait également recevoir un coup de fil de Leonardo, son directeur sportif, afin de lui expliquer que l’aventure est terminée. Le PSG, en raison du coronavirus, va connaître des pertes à hauteur de 200 millions d’euros et se doit, en priorité, de mettre un terme à la politique des énormes salaires. Silva, avec 1 million 500 000 euros brut mensuel, en faisait partie. Cavani, 1,3 million, est également concerné.

Et lorsqu’on y ajoute les 58 millions d’euros liés au transfert de Mauro Icardi, ça commence à faire beaucoup. Leonardo souhaite tourner une nouvelle page au PSG. Elle pourrait débuter avec deux départs majeurs.