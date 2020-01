PSG – Mercato : Emery conseille à Neymar de retourner en Liga

true

Entraîneur du PSG entre 2016 et 2018, Unai Emery a dirigé Neymar pendant une saison dans la capitale. Et il lui conseille de retourner en Liga.

Récemment viré d’Arsenal alors qu’il était au milieu de sa deuxième saison en Angleterre, Unai Emery était l’invité de la célèbre émission espagnole El Larguero. L’occasion pour celui qui a dirigé le PSG entre 2016 et 2018 d’inviter Neymar à retourner rapidement en Liga…

« On entend beaucoup dire qu’il va revenir à Barcelone. Moi, j’ai contribué à le convaincre de venir au PSG mais maintenant que je suis en Espagne, je crois que Neymar doit retourner en Liga. Il est venu au PSG avec l’ambition d’être ce qu’est Messi au Barça. »

« Je crois que les meilleures équipes sont en Espagne et les meilleurs joueurs se doivent d’être dans les meilleurs équipes. Maintenant, ce qu’il lui faut, c’est être plus régulier. Il a 27 ans, c’est l’âge idéal pour devenir le meilleur joueur du monde. En ce qui me concerne, c’est en tout cas le meilleur joueur que j’aie dirigé. » Et Kylian Mbappé ?