PSG – Mercato : en attendant Mbappé, Leonardo aurait finalisé une prolongation XXL !

Le PSG et Marquinhos seraient parvenus à un accord concernant le futur contrat du défenseur brésilien, enfin rémunéré à hauteur de ses mérites.

Si le dossier Kylian Mbappé occupe le gros de l’actualité des prolongations au Paris Saint-Germain, Leonardo n’en néglige pas pour autant d’autres dossiers. En fin de contrat en juin prochain, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi figurent également en haut de la pile des dossiers à gérer par le directeur sportif brésilien… Tout comme le cas Marquinhos.

Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022 mais vu comme le futur capitaine du club, « Marqui » fait partie des dossiers que « Leo » entend sécuriser rapidement. Jusqu’à présent, les discussions achoppaient sur l’offre contractuelle formulée par la direction et jugée trop basse par le clan du défenseur auriverde.

Selon « Le 10 Sport« , le malentendu serait sur le point d’être dissipé. Le PSG aurait revu sa copie au niveau de l’offre financière transmise et un accord global a été trouvé. Il ne reste plus qu’à acter cette signature qui fera de l’ancien joueur de l’AS Roma (25 ans) l’un des rares joueurs à dépasser les 10 M€ par an en Ligue 1…