PSG – Mercato : Eriksen sera à l’Inter Milan dès le mois de janvier selon la presse danoise

Intéressé par Christian Eriksen lors de ce mercato hivernal, le PSG semble avoir été dépassé par l’Inter Milan. En effet, le journal danois Ekstra Bladet révèle que la star de l’équipe nationale danoise devrait s’engager avec le club milanais durant le mois de janvier.

« Oubliez le Real Madrid, Manchester United, le PSG et la Juventus. Il devient très peu probable qu’il se retrouve là quand il va quitter Tottenham. Selon nos informations, tout indique qu’un accord avec l’Inter Milan est imminent. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio a évoqué le lien entre l’Inter et Eriksen il y a quelques joueurs. Et l’intérêt très chaud du club Italien nous a été confirmé. Un accord entre les deux parties devrait être finalisé dans les prochaines semaines. Le transfert devrait se faire pour environ 20-25 millions d’euros », peut-on y lire.

Christian Eriksen is close to reaching an agreement to sign for Inter Milan in January. The deal is expected to be concluded in the coming weeks with #thfc receiving around £18M. | @EkstraBladet pic.twitter.com/ERX27mAsJp

