PSG – Mercato : Everton et Ancelotti ont accédé aux exigences de Thiago Silva

En fin de contrat au PSG, le défenseur central brésilien réclame deux années pour s’engager sous de nouvelles couleurs. Everton est d’accord.

Les contacts entre Everton et Thiago Silva remontent à plusieurs semaines déjà. Les Toffees n’étaient d’ailleurs pas le seul club anglais sur les rangs puisqu’Arsenal et plus récemment Tottenham avaient fait part de leur intérêt. Selon le média anglais Spreaker, les Gunners proposeraient un salaire conséquent au joueurs mais c’est la partie bleue de Liverpool qui a pris un avantage conséquent.

En effet, initialement, Everton ne proposait qu’une saison de contrat au défenseur central de 35 ans. Mais celui-ci en voulait deux. Eh bien, après quelque temps de réflexion, le club anglais a accepté de donner deux années de contrat au Monstro. Si bien que l’accord entre les deux parties devraient bientôt intervenir, Silva ayant une grande envie de collaborer de nouveau avec Carlo Ancelotti.

S’il n’est pas exclu que José Mourinho et Tottenham proposent un contrat supérieur, il y a quand même de bonnes chances pour que le Brésilien prenne la route du nord de l’Angleterre. Restera à définir à quel moment puisque, s’il participe à la fin de l’aventure en Champions League avec le PSG, il pourrait manquer la reprise avec ses nouvelles couleurs…