PSG – Mercato : Gianluigi Buffon fait une annonce forte pour la suite de sa carrière

true

Il a 42 ans depuis le 28 janvier, il n’est plus titulaire à la Juventus Turin mais Gianluigi Buffon n’a toujours pas envie de raccrocher les gants ! C’est ce que l’immense gardien, joueur du PSG la saison passée, a révélé lors d’un entretien au site officiel de son club. Il a également évoqué son quotidien en confinement et ses amours (footballistiques) de jeunesse.

« Je ne compte pas arrêter parce que je me sens encore bien mais aussi par respect pour les rêves du Gigi enfant, qui n’aurait jamais imaginé arriver jusqu’ici. Mon retour à la Juve était tout naturel. J’ai vécu une très belle année à Paris mais je suis toujours resté en contact avec le monde bianconero ».

« Mon parcours de tifoso ? Il est particulier. Petit, j’allais à Udine voir ma tante et mon tonton, qui étaient juventini. De 4 à 7 ans, j’étais complètement fou de la Juve. Trapattoni est devenu mon idole et lorsqu’il est allé à l’Inter j’ai eu une petite tentation, j’avais de la sympathie pour eux. A 12 ans, je suis devenu fan de Genoa. Je n’ai jamais eu le moindre doute concernant le sport que je voulais faire. Mon amour pour le football était supérieur à toutes les autres disciplines. »

Ehi grande prof, m’hanno dato oggi la triste notizia!!!

Sono rimasto sbigottito perché i vulcani come te sembrano impossibili da tacitare per sempre. Nell’ambito scolastico sei stato il prof che più m’ha fatto amare le materie di tua competenza e semplicemente perché avevi… pic.twitter.com/SRa6tnqlTg — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) March 9, 2020

« En ce moment, pour ceux qui vivent en ville et dans un appartement, c’est compliqué. Mais il faut avoir du respect pour les autres et suivre les consignes. Tout cela nous unira encore plus. Nous sommes habitués à ne pas trop réfléchir et à brûler les étapes, nous pouvons tous en sortir grandis. Cette période, je ne la vis pas mal, après deux-trois jours durant lesquels j’ai dû prendre mes marques avec ma femme et mes enfants, j’ai trouvé ma place et je suis bien. Je cuisine et je me débrouille: lorsque c’est nécessaire je sais cuisiner. Je cuisine par exemple des penne à la sauce tomate et au thon: j’expérimente cette recette depuis 25 ans ».