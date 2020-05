PSG – Mercato : grosse concurrence pour Koulibaly (SSC Napoli)

true

Le PSG est très intéressé par le défenseur central du Napoli Kalidou Koulibaly. Seulement, Liverpool et deux autres clubs anglais l’est tout autant !

Meilleur défenseur de Serie A depuis plusieurs saisons, Kalidou Koulibaly a l’intention d’aller voir ailleurs à l’intersaison. Le roc sénégalais a mal vécu les injures racistes dont il a été la cible à Vérone, pas plus que les soubresauts qu’a connus son Napoli, où les joueurs sont entrés en conflit avec la direction avant de subir les foudres des tifosi.

Plusieurs signaux envoient le défenseur central à Paris. Notamment le fait qu’il a acheté un appartement dans la capitale française en début d’année. Leonardo l’appréciant énormément et étant obligé de combler le départ de Thiago Silva, un deal semblait imminent.

Seulement, La Gazzetta dello Sport annonce une concurrence énorme pour le PSG puisque Arsenal, Manchester United et Liverpool suivraient avec attention Koulibaly. Les « Reds », notamment, auraient pour ambition de l’associer à Virgil van Dijk, pour ce qui deviendrait l’une des doublettes de défenseurs centraux les plus impressionnants du monde. Un rival prestigieux pour Paris, qui a en plus les moyens de payer les 100 M€ réclamés par le SSCN.