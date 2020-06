PSG – Mercato : Leonardo aurait changé son fusil d’épaule pour un de ses milieux

true

Si certaines rumeurs annonçaient que Leonardo ne compterait pas vraiment sur Idrissa Gueye, le milieu du PSG a donné une version différente.

C’est ce qu’on appelle une mise au point. Moins d’un an seulement après son arrivée au PSG en provenance d’Everton, Idrissa Gueye s’est déjà retrouvé au cœur de rumeurs de départ. Leonardo ne compterait plus vraiment sur le Sénégalais au milieu de terrain la saison prochaine à en croire certains. Mais sous contrat jusqu’en 2023 dans la capitale, le milieu défensif a tenu à faire un démenti.

À l’occasion d’une interview accordée au média Emedia, le Sénégalais a exprimé son ressenti sur ces rumeurs : « J’ai l’habitude de ces rumeurs-là. À chaque mercato, cela se passe comme ça pour moi. Même au mois de janvier, une fois arrivée au PSG, au bout de six mois, on m’annonçait déjà à Chelsea. Donc moi, j’en ai l’habitude »

Avant de se montrer clair sur son avenir, Gueye se voit continuer au PSG : « Tout se passe bien pour moi au club. Je suis souvent en contact avec Leonardo et il n’a jamais été question de départ… Il ne m’a jamais parlé ni de transfert ni d’envie que je parte. Donc, ce sont juste des rumeurs mis sur le marché des transferts parce qu’il n’y a pas grand-chose en ce moment ».

Leonardo piste Tonali et Pellegrini

Si Gueye va rester au PSG, Leonardo sonde bien le marché pour renforcer l’entrejeu rouge et bleu. Ces derniers temps, c’est du côté de l’Italie que le directeur sportif brésilien prospecte. Sandro Tonali (20 ans, Brescia) et Lorenzo Pellegrini (23 ans, AS Roma) sont sur les tablettes du club de la capitale. Comme l’été dernier, le PSG est à la recherche de la perle rare pour densifier son milieu de terrain.