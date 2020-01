PSG – Mercato : un retour par la grande porte pour Antero Henrique ?

true

En juin dernier, Antero Henrique s’est vu montrer la porte de sortie du Paris Saint-Germain par Nasser al-Khelaïfi. Le dirigeant qatari entendrait remettre de l’ordre dans la maison parisienne et, pour cela, il lui semblait judicieux de faire revenir Leonardo pour succéder à un Portugais qui s’était mis beaucoup de monde à dos.

Depuis, l’ancien du FC Porto s’est fait discret. Il a été question de contacts avec l’Inter Milan mais cela semblait assez improbable dans la mesure où les « Nerazzurri » ont le meilleur directeur sportif d’Italie, Giuseppe Marotta, arraché à la Juventus Turin il y a un an.

Ce mardi, la presse anglaise nous apprend que les dirigeants de Manchester United auraient pris des renseignements sur lui. Actuellement 5es de Premier League, les « Red Devils » n’en finissent plus de décevoir. Cela, notamment, parce que leur recrutement depuis le départ de sir Alex Ferguson il y a six ans et demi est une vraie catastrophe. Redresser MU est un challenge à la hauteur d’Antero Henrique, lui qui avait fait des miracles avec Porto.