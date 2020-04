PSG – Mercato : heureux à Paris, il compte s’inscrire dans la durée

true

Le milieu de terrain espagnol du PSG, Pablo Sarabia, est plienement épanoui à Paris. Et il ne compte vraiment pas aller voir ailleurs.

Il était arrivé l’été dernier, qualifié de bonne pioche par certains spécialistes du foot espagnol. Pas une star, non, mais un rouage essentiel au sein d’un effectif, le PSG en l’occurrence. Et force est de constater que Pablo Sarabia a convaincu son monde depuis son arrivée au sein du club de la capitale. Certes, l’Espagnol n’est pas toujours titulaire, mais il se satisfait pleinement de son choix d’avoir quitté Séville lors du dernier Mercato d’été.

Au travers de propos accordés à Sofoot, Sarabia a même tenu à préciser qu’il était à Paris pour longtemps. « Si j’ai signé au PSG, c’était vraiment pour progresser. Je voulais passer un cap, remporter des titres et intégrer la sélection espagnole. C’est ce qui s’est passé. À Séville, je faisais des passes décisives et je marquais des buts, mais je n’étais pas convoqué en sélection. À Paris, je fais la même chose, et on m’appelle. Mon temps de jeu ? Vu la concurrence qu’il y a en attaque, je suis assez content de la saison que je suis en train de réaliser. Pour le moment, je débute souvent sur le banc de touche, mais j’essaie toujours d’être important pour l’équipe. J’ai envie de m’identifier pleinement à Paris et au PSG. Je suis là pour longtemps. »

Un dossier de moins, déjà, pour Leonardo…